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阿斯利康在歐異常個案 陳肇始：安全有效才批急用

2021-03-16 列印
　　歐洲多國近日有人接種英國阿斯利康疫苗後血栓塞，愛爾蘭和荷蘭先後叫停接種計劃。至於港府會否叫停採購阿斯利康疫苗，食衞局局長陳肇始表示，當局非常關注及會嚴肅跟進有關情況，目前已向藥廠索取更多資料作審核，確保疫苗安全有效，才會批准在港緊急使用。根據預先採購協議，首批阿斯利康疫苗預料在第二季尾運抵本港。

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