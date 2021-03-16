怎樣選一款好的保健品

經常有經銷商來問NEW NORDIC 的產品比別家強在那裏，NEW NORDIC從不損人來抬高自家，這亦非北歐公司的做事風格。所以NEW NORDIC通常會如以下陳述。



首先，買家要知道自己想加強身體那方面的情況，而且要了解情況的嚴重程度。如果身體已經出現了病理性的情況，便需及時去看醫生。保健品只是種保養身體，提供日常飲食外的營養補充，有預防和錦上添花的作用。北歐人把服用保健品作為一種日常習慣，並已經融入了他們的生活態度中。以NEW NORDIC的助眠片為例，它的確有非常好的安神助眠作用，可是如果有人已患有焦慮症而且情況嚴重，便需要由醫生診斷是否需要藥物治療。天然成分萃取的保健品有無毒無依賴性的好處，但是需要長期服用，才能看到良好的效果。這對於嚴重的病症，是不合適的。



其次，要看產品的配方。NEW NORDIC的產品固然是在先進的北歐工廠製造，可是別家產品或許也是在GMP標準下製造。然而真正用心做出來的產品，可以從它的配方中看出。NEW NORDIC生髮片不是依賴一種原料，而是在科技研究的基礎上，結合了蘋果花青素B2、小米草、馬尾草、L-半胱氨酸、L-蛋氨酸、生物素、礦物質鋅等原料，難得配方中每一樣原料都是有助頭髮生長的功效。市面上或許有些生髮產品都含有豐富維生素，可是維生素未必對生髮有作用。對準情況，才是效果的保證。



最後，還有產品的設計。一天一粒，片劑是包裝成一排排獨立PP紙粒裝，不容易受潮，尤其在濕度大的地區，這樣拿出來很方便，亦非常乾淨。自然，這種包裝的成本要比瓶裝高！不過NEW NORDIC的一些軟糖產品亦是用瓶裝的。



在此，希望大家能健康樂觀地度過疫情期。



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