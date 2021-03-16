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圍封中西區 六廈強檢

2021-03-16 列印
圍封中西區 六廈強檢
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　　政府連續第三晚在中西區進行圍封檢測行動。昨晚九時起，中西區聖士提反里金鳳閣、巴丙頓道興華大廈兩座大廈，以及西營盤有四幢大廈列為「受限區域」，指定受檢人士留在處所接受檢測，當局目標在今早七至八時完成行動。

　　被封範圍包括中西區聖士提反里一至二號金鳳閣、巴丙頓道一號興華大廈A座及M座，以及薄扶林道三十六至四十六號萬林閣、第三街一百至一百零六號真光大廈、高街九十九號蔚峰及西邊街十九至二十九號永祥大廈。據中西區區議員張啟昕昨晚於社交平台指，當局於金鳳閣及興華大廈附近停泊了三架流動檢測車輛。

　　至於前晚被封起的舊山頂道帝景園，約九百六十名居民接受檢測，發現兩宗初步確診個案及有一個樣本仍待查核中；而鄰近爆發感染群組的薄扶林道Ursus Fitness多幢大廈，約六百八十人接受檢測，沒有確診個案。

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