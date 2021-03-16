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政府探討便利在英市民回港安排

2021-03-16 列印
　　政府公佈，維持疫情嚴峻地區登機來港限制及強制檢疫安排，包括所有於登機當天或之前二十一日，曾逗留極高風險地區，即巴西、愛爾蘭、南非及英國，超過兩小時的人士，不會獲准登機前來香港；所有於到達香港當天或之前二十一日，曾在中國以外地區逗留的抵港人士，均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫二十一日等。

　　政府表示，去年十二月底以來，於大部份受影響香港居民所在的英國，新確診個案已有所回落，亦留意到當地已有超過二千四百萬人接種至少第一劑疫苗，佔總人口超過三分之一，政府正探討在對本地社區的公共衞生不構成威脅的情況下，能便利有關香港居民有序地直接回港的安排，有關安排的詳情會適時另行公佈。

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