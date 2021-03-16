﻿投資騙局禁錮受害人﻿ 警拘14人洗錢﻿1200萬﻿

詐騙集團誘騙市民日賺二千元搵快錢，其間要求他們開設網上銀行戶口後租給集團犯案；作案期間戶口持有人卻被集團「禁錮」在酒店房間，直至騙徒在網上以低風險高回報投資，騙得受害人金錢後，戶口持有人才獲釋。警方日前拘捕十四人，涉及詐騙及洗黑錢逾一千二百萬元。



警方表示，沙田警區刑事部分析區內詐騙案騙徒犯案手法後，鎖定一個有組織的詐騙及洗黑錢集團，本月十二至十四日搜查全港共十七個住所及酒店房間，拘捕十四人，包括七名詐騙集團骨幹成員及七名借出銀行戶口的持有人，年齡介乎十五至四十二歲，部份人有黑社會背景。被捕人士分別涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮被捕。



行動中，警方檢獲大量現金、銀行卡及電腦等證物，涉及九宗詐騙案件，九名受害人（二十八至六十二歲），共被騙一百八十四萬元，其中一人損失六十六萬元。警方稱，涉事九個銀行戶口在一月份已涉款一千二百萬元頻繁的現金流紀錄。



警方指，犯罪集團在社交平台招攬市民開設網上銀行戶口後，租戶口給集團犯案。作案期間，戶口持有人被安排入住酒店，一日三餐由集團提供，每日可獲報酬一至二千元不等；但戶口持有人不得離開酒店，需交出手機、提款卡及密碼，無法與外界接觸及操作涉事戶口，直至集團成功透過網上銀行轉走騙款後才可離開酒店。消息稱，被捕七名借出銀行戶口持有人，每人平均被禁錮在酒店七天。



據悉，騙徒以網上平台或手機程式認識受害人後進行投資詐騙，當中包括以網上情緣方式搏取受害人的信任，向他們介紹高回報的投資方案，誘使受害人將大筆資金匯入騙徒提供的戶口後失聯。



