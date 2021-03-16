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滿身貼膠紙殘酷虐待 可鄰野鴿掙扎無法飛

2021-03-16 列印
■野鴿羽毛被貼滿膠紙疑受虐，由愛協帶走交獸醫檢驗和護理。
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　　長沙灣出現虐待野鴿狂徒。昨午三時許，有途人路經保安道及長發街交界時，發現一隻野鴿在路面似不能飛起掙扎，走近了解時，赫然發現牠的雙翼和身體，遭人貼滿膠紙，並有一些懷疑膠水的黏液在其身體，疑因此無法飛動，懷疑有變態狂徒虐鴿報警。

　　警員到場後通知漁護署及愛護動物協會人員到場協助，將受虐野鴿羽毛上部份鬆脫的膠紙撕走，然後安放野鴿入保護箱，再由愛協督察帶走交獸醫檢驗和護理。警方將案件列殘酷對待動物處理，交刑事調查隊跟進及追緝兇徒及虐鴿動機。

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