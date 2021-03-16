婚宴酒席投訴急增兩倍

有投訴人原定去年十月結婚，年中政府禁止晚市堂食，投訴人七月起向酒樓查詢安排，酒樓回覆若決定延期可免費改期一次。投訴人最後決定取消婚宴，酒樓要求按合約條款賠償消費總額七成，即約十四萬元，最終經消委會介入後不用賠償，但訂金無法退回。
消委會發現不同婚宴場地容許的延期次數，改期安排等差異很大，不少條款對消費者非常不利；建議顧客要求商戶把口頭承諾詳細列於合約上，若婚宴延期較好的做法是訂立全新合約。
新冠疫苗接種計劃踏入第四周，有少數優先接種人士不適及死亡個案，有預約打針市民打退堂鼓。截至周日，各社區中心科興及復必泰疫苗的接種率，分別為七成三和八成六。為了讓更多年齡層人士盡快接種，政府宣佈擴大優先...
2021-03-16
北京昨晨遭遇今年以來範圍最大、強度最強的沙塵天氣，PM10濃度飆升，不但「清晨」變「黃昏」，更讓不少民眾直呼，一覺醒來彷彿就到了火星。受沙塵暴影響，昨上午北京出現交通擠塞，當地政府要求學校停止戶外活動。另外，蒙古國發佈，截至下午五時，五十一個縣受暴風雪和強沙塵影響已致十人死亡，仍有一人失蹤。 交通擠塞 學校停戶外活動 內地中央氣象台昨日表示，受冷空氣影響，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等十二省市將出現明顯的沙塵天氣，部份地區有沙塵暴。這也是近十年中國遭遇強度最強的一次沙塵天氣過程，沙塵暴範圍也是近十年最廣。 北京地區周一遭遇一場...
2021-03-16
繼被指為最血腥一天的周日後，第二大城市曼德勒周一繼續有數以百計民眾上街示威，抗議軍方暴力鎮壓及支持原本昨日下午出庭應訊的昂山素姬。據當地有傳媒及目擊者稱，保安部隊再向示威者開槍，中部兩個城鎮有最少五人...
2021-03-16
港島南區淺水灣鄰近多個泳灘，為不少人的理想居所，今次精選的豪宅屋苑麗景園，物業地勢夠高，可覽淺水灣招牌海景。是次便精選屋苑帶一個3房1套房單位，實用面積超過2000方呎，典型豪宅廳大房大格局。 ...
2021-03-16
雖然美國債息仍然高企，但財長耶倫派「定心丸」，指通脹受控，加上市場憧憬美國的紓困方案，有助刺激經濟復甦，外圍股市昨晚靠穩。杜瓊斯指數早段創新高後回軟，仍在觀望本周儲局議息結果。 杜瓊斯工業平均...
2021-03-16
今季長時間養傷的曼城射手阿古路上輪英超終有士哥，以表現宣佈熱血回歸。今晚歐聯十六強次回合，曼城主場迎戰各賽事六連敗的慕遜加柏，阿古路勢以表現激活兩大射手加比爾捷西斯和史達寧，率藍月再贏一仗，躋身八強。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 今年三十有二的阿古路踏入球員生涯晚年，自去年六月開始受膝傷困擾，今季以來傷多過踢，自上月尾復出即捲入加盟巴塞隆拿的傳聞中。然而阿古路未有受傳聞影響，上仗英超正選上陣九十分鐘兼射入四百一十七日以來首個聯賽入球。賽後領隊哥迪奧拿鼓勵此子道：「進球對阿古路很重要，他今場的表現很出色。」...
2021-03-16
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
國際影壇年度盛事、第93屆奧斯卡頒獎禮將於下月在美國舉行，大會昨日公佈各獎項入圍名單，曾國祥執導香港電影《少年的你》獲提名角逐最佳國際電影獎（前稱最佳外語片獎），而早前揚威金球獎頒獎禮的華人女導趙婷，...
2021-03-16
本港推行新冠疫苗接種計劃四周，小部份人打針後出現異常狀況，數人死亡，但引起公眾關注，近日出現預約缺席率，是可以理解的。政府的專家委員會研判過多宗死亡個案，均強調科學而言，注射疫苗與死亡並無直接關係，而與死者本身長期病患有關，料這些客觀判斷，仍需時讓公眾接受，但抗疫步伐不應被拖慢。當局昨天變陣，把接種計劃開放給三十至五十九歲市民預約，有急切需要者，就要把握機會。 新冠疫情持續超過一年，不少行業飽受衝擊，市民生活大受影響，單靠限聚政策或市民保持個人衞生，不足以令疫情歸零，全球把抗疫重點放在注射疫苗，愈來愈多國家的數據均證明多種新冠疫苗是安全的，至於各地均有極少數長期病患長者接種...
2021-03-16
霍利時於上周三谷戰終憑「鑲白旗」打破自從擺烏龍遲入紙致無馬出以來，逾月無馬贏的悶局，明晚又在其主戰場谷中誓師，五匹參戰馬中，第三場「文武先鋒」找來潘頓壓陣，尤其來勢洶洶。霍利時表示馬兒近期表現顯著轉好，上仗只是負於頭馬「金莊令」不足一身位而跑第四，而因牠乃傷患馬，在較鬆軟的場地上競逐會更合適，所以今次便決定轉跑谷草。老霍又指雖然巴度試閘後終選騎韋廄「手牽手」，卻不會影響到「文武先鋒」的爭勝機會，應屬三甲分子。 霍利時又謂第五場「噴火龍」目前評分恰可，交由最近手風良好的田泰安策騎有望跑出水準，也屬他今次爭勝籌碼。 馬場浮世繪
2021-03-16