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婚宴酒席投訴急增兩倍

2021-03-16 列印
　　受疫情影響，不少準新人婚期一改再改，甚至要取消。消委會去年接獲二百三十三宗婚禮服務及婚宴安排投訴，過半涉及婚宴酒席，較前一年增加兩倍，是歷來最多。

　　有投訴人原定去年十月結婚，年中政府禁止晚市堂食，投訴人七月起向酒樓查詢安排，酒樓回覆若決定延期可免費改期一次。投訴人最後決定取消婚宴，酒樓要求按合約條款賠償消費總額七成，即約十四萬元，最終經消委會介入後不用賠償，但訂金無法退回。

　　消委會發現不同婚宴場地容許的延期次數，改期安排等差異很大，不少條款對消費者非常不利；建議顧客要求商戶把口頭承諾詳細列於合約上，若婚宴延期較好的做法是訂立全新合約。

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