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澳門下月起派萬元　五月推電子消費優惠

2021-03-16 列印
　　澳門昨日宣佈提前開始現金發放計劃，並加推多項優惠，促進居民消費。澳門永久居民下月起可獲派一萬元、非永久居民每人六千元。同時，澳門政府投放五十億元推出電子消費優惠，五月開始實行，為期八個月，每消費五十或一百元，則可領取等額消費券，其後每消費三十元，則可使用十元消費券，每月最多領取六百元消費券，並要在十五天內使用，預計可拉動三倍消費力。

　　由下個月開始，澳門政府會再動用約一點二億推出居民食住遊的津貼，每名居民參加本地遊可獲得二百八十元津貼，住宿體驗酒店每人不分年齡可以獲得二百元津貼，每房以兩人共四百元。

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