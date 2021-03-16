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新一期綠置居五月推　不提供「睇樓」安排

2021-03-16 列印
　　房委會資助房屋小組昨日通過在五月推出新一期綠置居，包括鑽石山的啟鑽苑，提供二千一百一十二伙單位，以市價五折發售，售價由一百一十八萬至三百八十五萬元；同時亦會推售上期柴灣蝶翠苑和青衣青富苑的五百二十三個貨尾單位。此外，亦會推出約八百個「租置計劃」回收單位，以市值一五折至一八折出售，低至十四萬至一百二十六萬元。預計七至八月攪珠，九至十月揀樓。房委會不提供「睇樓」安排。

　　此外，小組通過將公屋一人、二人及五人家庭的入息限額增加百分之零點三，分別增加至一萬二千九百四十元至二萬四千四百一十元，下月一日實施。

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