完善選舉制度 要按人大決定基礎 ﻿張曉明：不應天馬行空﻿

全國人大法工委、國務院港澳辦及中聯辦昨日開始，一連三日在本港舉行座談會，就修改香港選舉制度聽取社會各界意見。港澳辦副主任張曉明表示，討論要以人大決定為基礎，強調不應「天馬行空」。中聯辦主任駱惠寧則建議，賦權選委會產生較大比例立法會議員，防止立法會被港獨激進勢力操控。



張曉明表示，全國人大「三一一決定」已明確了內容，亦是將來完善香港選舉制度必須堅持的基礎，強調必須在此基礎上，討論細化及完善香港選舉制度，而非在決定外「天馬行空」。他指要「帶着耳朵」聽取社會各界意見，這亦反映中央有誠心、有行動吸納意見。



選委會有廣泛代表性



駱惠寧指選委會有廣泛代表性，涵蓋地區團體，令立法會更好地反映社會整體意見，賦權選委會產生較大比例的立法會議員，有效防止立法會被港獨激進勢力操控，令香港穩步發展。他又指中央已成立專門部門，邀請選舉制度及法律專家參與，並透過多種方式不斷聽意見。今次會召開六十多場座談會，聽取超過一千人意見。全國人大法工委副主任張勇則指社會有不同意見是好事，但法例通過後，希望大家接受並遵守。



區議會是民意架構



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊指區議會是民意架構，因此在會上建議選委會保留某一個數目的區議會席位。港區人大代表吳秋北則建議，選委會選出的立法會議員應佔五十席，地區直選及功能組別各佔二十席。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，選委會應涵蓋立法會未包含的界別。民建聯主席李慧琼說當局日後要為「愛國者」提供培訓，以應對複雜的社會問題。



另外，特首林鄭月娥昨日現身民建聯於堅尼地城的街站，簽名支持人大決定；其管治班子近日都有落區簽名。



