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「35+」三人獲保釋 張可森遭撤保

2021-03-16 列印
　　四十七名民主派人士涉去年參與「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中十一人月初獲准保釋後遭律政司覆核決定。《國安法》指定法官杜麗冰昨於高院批准最後一批處理的其中三名被告何啟明、施德來及李予信保釋，至於被告張可森保釋決定獲律政司成功覆核，須還柙候訊至五月三十一日，所有十一人的覆核決定書面理由將擇日公佈。

　　除張可森外，早前同被律政司成功覆核的還有譚文豪、伍健偉及郭家麒，將與同案餘下的三十二名被告都必須繼續還柙。

　　施德來獲保釋離席時不禁落淚，妻子則遙舉拇指示意，施德來最後向旁聽人士微微鞠躬。張可森則拉下口罩，向懷孕妻子說道「我愛你」，其妻子傷心地低頭轉身離開。

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