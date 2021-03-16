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美股中段跌105點

2021-03-16 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挺，杜指報三二六七三點，跌一百零五點；納指則報一三二九五點，跌二十四點。

　　滙控美國預託證券價格見四十五點四九港元，跌一點○一港元；騰訊則見六百四十一點一八港元，升十三點一八港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百二十五點九美元，升六點一美元；紐約期油則報每桶六十四點五二美元，跌一點○九美元。

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