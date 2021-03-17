疫情困擾 升至7.2% 失業率創17年新高 逾26萬人失飯碗

疫情困擾經濟，失業情況持續惡化。最新一期失業率上升零點二個百分點，達百分之七點二，創十七年以來新高，零售業及餐飲服務為兩個重災行業，失業率分別達百分之九點一及百分之十四點一。當局指出，隨着疫苗接種計劃持續，料今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。



政府公佈，去年十二月至今年二月的最新失業率上升至百分之七點二，較去年十一月至今年一月的百分之七，上升零點二個百分點；就業不足率亦升至百分之四，同樣上升零點二個百分點。



失業率及就業不足率均是自二○○四年以來最高。同時，失業人數增加約八千三百人，至二十六點一六萬人；而就業不足人數增加約六千四百人，至十五點四六萬人；總就業人數就減少約二萬零五百人，約有三百六十一萬人。



按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計失業率仍然高企於百分之十一點一，其中零售業失業率由百分之八點九，上升零點二個百分點，至百分之九點一；餐飲服務業失業率由百分之十四點七下跌至百分之十四點一；同時，大多數行業的失業情況惡化，其中進出口貿易業、郵政及速遞活動、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業，升幅相對明顯。就業不足方面，主要見於零售業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，日前出現多宗確診，市民減少外出食飯，生意依然淡靜，擔憂今個月會有店舖裁員，令失業率進一步上升。工聯會公佈一項調查指，七成受訪者過去一個月的收入減少，原因包括失業、停工或要放無薪假等，促政府設立失業援助金支援。



羅致光料疫苗可紓緩勞工市場壓力



勞福局局長羅致光表示，疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業依然冰封，勞工市場繼續顯著受壓，短期內仍面對挑戰，期望隨着疫苗接種計劃開展，今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。