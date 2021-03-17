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德法意停用阿斯利康疫苗

2021-03-17 列印
　　由牛津大學研發的阿斯利康疫苗，不斷傳出接種後發生血栓塞的個案，令德國、法國及意大利周一亦宣佈加入停用行列，累計至少有十個歐洲國家停止接種計劃。歐洲藥品管理局將在周四召開緊急會議，針對阿斯利康疫苗問題討論下一步行動。

　　雖然牛津疫苗遭到更多國家停用，但阿斯利康藥廠仍會按原定計劃，向美國藥物監管部門申請授權。美國政府官員周一表示，獨立專家和監督人員正在審視這種疫苗，如一切順利，預計美國食品及藥物管理局大概會在一個月內授權作緊急使用。

　　世衞總幹事譚德塞表示，世衞一直有關注接種阿斯利康疫苗後出現健康問題的情況，認為沒有證據證明是由接種疫苗造成，各國應繼續為民眾接種。

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