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美領館夫婦染疫 幼女亦確診

2021-03-17 列印
　　本港昨天新增十八宗新冠肺炎確診個案，十三宗為本地感染，當中兩宗源頭不明，包括一名美領館女職員，她上周五最後一日上班，沒有病徵，前天透過舊山頂道圍封行動發現確診，其同樣任職美領館的丈夫亦確診。食衞局已向美領館發出強制檢測公告。

　　特首林鄭月娥表示，兩名染疫美領館人員前晚送院，他們兩名年幼女兒作為緊密接觸者亦被安排入院，其中一人亦確診。她指染疫父母的幼童，一向可獲酌情安排入院隔離，強調有關安排並非特別為美領館人員而設。林鄭強調港府依法執行防控措施，任何種族、地位及身份都一視同仁。另外，西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組，累計至少一百二十二人染疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，健身群組直接相關個案回落，發病高峰期已經過去，但擔心仍有受感染人士仍處於潛伏期，呼籲有病徵的市民盡快檢測。

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