﻿四巴下月起最多加價12%﻿ ﻿市民憂令生活百上加斤﻿

行政會議批准城巴及新巴、九巴，以及新大嶼山巴士加價，加幅介乎百分之八點五至十二，於下月四日起生效。有市民認為在疫情下加價令生活百上加斤。



城巴新巴分階段加價



城巴及新巴獲准分兩階段加價一成二，首百分之八點五加幅的生效日期下月四日，其後百分之三點二加幅於明年一月二日生效；新大嶼山巴士獲准加價百分之九點八，下月四日生效；九巴獲准加價百分之八點五，當中在計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金及聯營過海路線的票價加幅後，實際加幅為百分之五點八，於下月四日生效。至於龍運的加價申請則被否決。



政府表示，下月四日實施新收費後，約九成乘客每程需多付的車費不超過一元，而於明年一月二日城巴和新巴實施第二階段的新收費後，其約九成乘客每程需多付的車費累計不超過一元五毫。長遠而言，政府會繼續鼓勵及協助專營巴士營辦商開源節流，進一步提升營運效益及增加非票務收入，從而改善其財務狀況。



九巴指，九巴和龍運對上一次調整票價，分別於二○一四年和一一年，兩間巴士公司於兩年半前申請加價，而期間兩間公司未有間斷更新車隊、提升服務，加上國際油價回升，各項經營成本持續上漲。特別在過去一年多，受疫情影響，乘客量大幅下跌，經營陷於困境，龍運的情況嚴峻。



九巴鑑於目前經濟情況，決定凍結「九巴月票」票價，維持於港幣七百八十元，希望是次票價安排，在市民負擔能力及營運成本之間取得平衡。



