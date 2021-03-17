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交通補貼門檻200元延長半年

2021-03-17 列印
　　政府早前推出特別措施，由去年七月一日至今年六月三十日期間將「公共交通費用補貼計劃」的每月交通開支水平，暫時由四百元放寬至二百元。政府宣佈，將上述安排延長至今年十二月三十一日，並提高每月補貼上限，由四百元提高至五百元，以減輕市民的交通開支。

　　政府表示，為顧及公共交通票價調整對市民帶來的壓力，決定將有關特別措施再次延長六個月，至今年十二月三十一日屆滿，並且於下月一日至今年十二月三十一日期間，將補貼計劃的每月補貼上限暫時由四百元提高至五百元。

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