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日報新聞 > 港聞

美股中段跌127點

2021-03-17 列印
　　美國聯儲局進行為期兩日的議息，預計在香港時間周四凌晨公佈結果。市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落，杜指中段報三二八二五點，跌一百二十七點；納指則報一三五九八點，升一百三十八點。滙控美國預託證券價格見四十五點四二港元，跌零點三八港元；騰訊則見六百三十六點五三港元，升六點零三港元。

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