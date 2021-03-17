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轉載新聞集團內容 fb同意須付費

2021-03-17 列印
轉載新聞集團內容 fb同意須付費
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　　社交媒體facebook公司與媒體大亨梅鐸的「新聞集團澳洲」（News Corp Australia）達成協議，向後者支付授權費，以轉載集團旗下媒體的報道。但澳洲新聞集團沒公佈這份三年協議涉及的金額，外界目前只知協議涵蓋集團在澳洲所有新聞資訊內容。而在上月，新聞集團亦與另一科網巨頭谷歌簽署類似協議。

　　外電分析指，facebook與澳洲新聞集團簽署協議十分重要，因集團控制澳洲約七成報紙發行量，旗下報刊包括澳洲人報，每日電訊報及先驅太陽報，同時營運天空新聞台，是facebook上最多澳洲民眾轉載的新聞頻道。

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