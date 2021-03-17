餐廳搞結婚派對犯聚30人被控

疫情下區議員知法犯法違限聚收五千元告票。包括多名區議員在內近三十人，前晚在灣仔一間餐廳參加中大學生會前會長周竪峰舉辦的結婚派對至深夜未散，涉違疫令。警方接舉報到場，經擾釀數小時才成功進入餐廳，調查後拘捕餐廳負責人，涉違「限業令」，而二十八名顧客則違「限聚令」被票控。



現場為交加里一間門外掛有「追求民主自由」牌匾的餐廳，據了解，前晚八時為客人舉辦結婚派對，參與者包括中大學生會前會長周竪峰、長洲區議員梁國豪、沙田區議員李志宏和黃學禮等民主派人士。



眾人狂歡至晚上十時許仍繼續聚集未有離開。由於疫情下晚上十時後食肆不可提供堂食的禁令，有人發現餐廳內有大批人聚集人士聲浪，疑有人違令報警。



警員接報趕至一度吃閉門羹，據了解，警員拍門要求入內時，店內有人將大門鎖上拒絕開門，大批機動部隊人員增援到場，包抄店舖的前後門，以防有人離開。至昨凌晨二時許再次拍門時，有人應門指正門不能開啟，要求警員轉往後門。



票控人士包括區議員



警員入內後發現有三十六人在場，包括二十八名顧客、一名餐廳負責人及七名店員，當中四十一歲姓馬男負責人涉嫌干犯「限業令」被拘捕，而十四男十四女顧客，年齡介乎二十三至六十三歲，則涉嫌違反「限聚令」被票控，各人罰款五千元。



大律師陸偉雄表示，婚宴在內的宴會活動的人數在任何時間不得超過二十人，人數一旦超出上限，警方有權發出「限聚令」告票，即使有人辯稱在私人地方舉辦婚宴，都不會獲得酌情處理，強調付錢租場屬於一個商業活動，如果市民租用食肆餐廳，到了晚上十時都要停止堂食。