餐廳搞結婚派對犯聚30人被控

現場為交加里一間門外掛有「追求民主自由」牌匾的餐廳，據了解，前晚八時為客人舉辦結婚派對，參與者包括中大學生會前會長周竪峰、長洲區議員梁國豪、沙田區議員李志宏和黃學禮等民主派人士。
眾人狂歡至晚上十時許仍繼續聚集未有離開。由於疫情下晚上十時後食肆不可提供堂食的禁令，有人發現餐廳內有大批人聚集人士聲浪，疑有人違令報警。
警員接報趕至一度吃閉門羹，據了解，警員拍門要求入內時，店內有人將大門鎖上拒絕開門，大批機動部隊人員增援到場，包抄店舖的前後門，以防有人離開。至昨凌晨二時許再次拍門時，有人應門指正門不能開啟，要求警員轉往後門。
票控人士包括區議員
警員入內後發現有三十六人在場，包括二十八名顧客、一名餐廳負責人及七名店員，當中四十一歲姓馬男負責人涉嫌干犯「限業令」被拘捕，而十四男十四女顧客，年齡介乎二十三至六十三歲，則涉嫌違反「限聚令」被票控，各人罰款五千元。
大律師陸偉雄表示，婚宴在內的宴會活動的人數在任何時間不得超過二十人，人數一旦超出上限，警方有權發出「限聚令」告票，即使有人辯稱在私人地方舉辦婚宴，都不會獲得酌情處理，強調付錢租場屬於一個商業活動，如果市民租用食肆餐廳，到了晚上十時都要停止堂食。