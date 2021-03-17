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沙田站暴動案主控伍淑娟 開庭前暈倒送院

2021-03-17 列印
　　負責前年八月沙田暴動案的律政司助理刑事檢控專員伍淑娟昨日開庭前，在灣仔政府大樓停車場內暈倒，在其副手陪同下由救護車送往律敦治醫院診治。協助處理案件的警官隨即通知法庭書記。

　　律政司馬上另派代表出庭，向法庭解釋事件表示，伍淑娟送院後已清醒，但暫未知她暈倒原因，主審法官郭啟安同意將案件延至今早，以進一步了解伍的狀況，及決定案件可否繼續審訊。律政司發言人回覆本報查詢時指，律政司不評論涉及個人資料的查詢。

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