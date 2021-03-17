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三賊藉詞購二手車 圖搶車匙不果逃逸

2021-03-17 列印
■警方到場調查。
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　　秀茂坪發生藉詞買二手車企圖搶車案。三十一歲姓何事主，早前在網上放售一輛寶馬私家車，作價十一萬二千元。日前有買家表示有興趣，相約事主昨晨十時許在寶達邨達佳樓停車場睇車，一名本地男子和一名南亞漢到場與事主會面及睇車。二人其後訛稱有意購買，要求車主陪同到櫃員機提款，不料事主與他們步至暗角處，突然撲出一名男子，三人合力企圖搶奪車主手中車匙，車主奮力反抗及驚呼，三名賊人見事敗逃去。

　　案中事主手和腰部受傷，並負傷報案。警員趕抵調查，案件列企圖搶劫及襲擊他人，交秀茂坪警區刑事調查隊偵查，暫無人被捕。

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