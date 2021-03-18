﻿2035年停燃油車登記 2050年零排放 港府出招普及電動車 增稅務寬減誘換車

本港投入國際電動車潮流。政府推出長短棍政策，即時把「一換一計劃」下電動私家車的首次登記稅寬減，提高至二十八點七五萬元，並在公私處所加設充電設施。長遠而言，計劃在二○三五年或之前停止新登記燃油私家車，並以二○五○年達致車輛零排放為目標。



環境局局長黃錦星公佈《香港電動車普及化路線圖》，他指香港私家車碳排放為百分之四點二，屬所有車輛類別中最高。現時本港每八輛新私家車，便有一輛電動車，比例在亞洲中亦算高。



為推動公眾改用電動車，即時提供一系列稅務優惠，包括提高「一換一計劃」下電動私家車的首次登記稅寬減，至二十八點七五萬元；同時「一換一計劃」亦會延長至二○二四年三月。



充電位2025年增至逾15萬



政府會擴大充電網絡，預計在二○二五年增加私人停車位充電設施至不少於十五萬個，公共充電設施增至五千個，亦會研究要求未來新建私人樓宇停車位必須配備充電設施。同時，政府會物色地點，建立覆蓋全港的快速充電網絡，包括研究將加油站及加氣站，轉型至充電站的可行性，以配合未來電動車的需求。



黃錦星指，為試驗各種電動交通工具及商用車，政府將撥款一點八億元，推出電動單層巴士試驗計劃；並會預留八千萬元，預計在二○二三年開始試驗電動公共小型巴士試驗計劃；會擴大新能源運輸基金的資助範圍，以涵蓋電動車及非道路車輛。



政府停車場將收充電費



此外，政府計劃在二○二五年起，在政府停車場徵收充電費，以助推動充電服務市場化；亦會爭取在未來幾年，就電動車退役電池的生產者責任制立法。邁向電動化車路線圖方面，當局計劃在二○三五年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，希望在二○五○年前達到車輛零排放的目標。



香港汽車工業學會會長李耀培建議，政府應設定更為具體的指標，如要求電動私家車數目每年增加百分之十五至二十，同時應配置更多快速充電站，因慢速充電每次需時七至八小時，難以吸引車主購買電動車。民建聯議員葛珮帆亦指部份措施未夠清晰，又建議推出更多稅務優惠。



推動電動車普及化措施



「一換一計劃」首次登記稅寬減至287,500元



撥款1.8億元，推出電動單層巴士試驗計劃



預留8000萬元，2023年起推動電動公共小型巴士試驗計劃



2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車



2050年前實現車輛零排放



料2025年私人充電設施會增至15萬個，公共充電設施增至5000個



研究新建私人樓宇停車位須配備充電設施



2025年起政府停車場徵收充電費



