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﻿業界籲推更多優惠　增市民換車意欲

2021-03-18 列印
　　政府目標在二○五○年前實現車輛零排放，有從事二手車買賣的業界代表指，相信燃油車會慢慢被電動車取代，但建議政府應推出更多優惠，提高市民換電動車的意欲。

　　香港汽車進出口商會會長羅少雄向本報表示，全球大部份車廠早已計劃在二○三五至二○四○年停產燃油車，以出產電動車為主。本港車輛全靠進口，而燃油車超過十年便算老爺車，在二手車市場不值錢，因此他相信燃油車會逐步淘汰，更多人會購買電動車，二手車市場亦會跟隨潮流，順利過渡至以買賣電動車為主。但他建議，過渡期間政府應推出更多補貼優惠，例如在牌費、進口稅、淘汰車輛等方面給予更多寬減，以吸引市民轉用電動車。
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