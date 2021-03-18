﻿情侶港鐵站「扮可憐」 連環呃女學生財物

騙徒無處不在，大家好心幫人，可能墮入騙財陷阱。警方昨日拘捕一對情侶，兩人涉嫌在過去半年於港鐵站行騙，向多名未成年女學生訛稱遺失銀包和手機，騙走女事主的現金、八達通卡和手機，涉款約四萬元。



東九龍總區刑事部署理總督察任雪瑩表示，在去年十月至今年三月期間，一對男女先後在多個港鐵沿線售票大堂內，向多名女學生報稱遺失銀包和手機，身上無錢購票，以博取對方同情借出金錢。各女生不虞有詐，分別給予現金、八達通卡和手機，騙徒得手後迅速逃離。



警方調查後，昨日在旺角一間賓館以涉嫌以欺騙手段取得財產罪，拘捕一名四十四歲男子及三十五歲女子，二人均報稱無業，並稱已將犯案得來財物轉售套現。



當局相信他們涉九宗同類案件，共騙走各受害人約四萬元，其中一宗損失一部約值七千元的手機。警方強調，根據法例，任何人以欺騙手段不誠實地取得屬於另一人的財物，即屬違法，經定罪後最高可判處十年監禁。



童黨搶值萬元iPhone



另一方面，警方周一接獲一名二十五歲女子報案，稱當晚行經荃灣石圍角邨石芳樓，一名陌生少年向她問路，趁其不為意時搶走手上約值一萬元的iPhone，賊人成事後迅速逃去。荃灣警區刑事調查隊及情報組調查後，前晚在石圍角商場平台外，拘捕五名年齡介乎十二至十六歲的少年，他們就讀荃灣區內同一所學校，犯案動機有待進一步調查。據悉，疑犯一人裝作問路，四人負責「睇水」，落手者是一名十三歲男生，售出贓物後，各人瓜分約二千七百元。