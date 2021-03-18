曾打科興督察確診 張竹君：中招後才接種

一名男督察一家四口確診，他上周五曾接種科興疫苗。當局指，疑警員一家曾到有確診者的家中聚會，先中招後才接種疫苗，強調與「打針有效、無效完全無關係」。另外，政府昨晚圍封西營盤均益大廈第三期、銅鑼灣海宮大廈及海都大廈強檢。



這名男督察前天確診，其妻子及兩女兒亦染疫，均無病徵，家住何文田督察級警察宿舍C座。男警上周五即染疫前兩天接種首劑科興疫苗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，染疫男警一家本月七日到有確診者的家中聚會，十四日做檢測呈陽性。她指男警並非接種疫苗後受感染，強調「同打針有效、無效完全無關係」。



張指，一般來說，若接種兩劑疫苗兩周後仍染疫，當局才會記錄，目前本港沒相關個案。她指疫苗保護並非百分之百，隨疫苗覆蓋率愈高，未來亦會有人打針後確診，但強調接種疫苗後會減輕發病嚴重性及降低死亡率。



此外，東區醫院一名護士於上月二十三日接種疫苗後，自本月三日起出現頭痛、屙嘔不適及低燒等症狀，前日入院，情況穩定。院方向衞生署呈報個案。據悉，護士接種了科興疫苗。醫管局補充，仁濟醫院亦有一名醫護於本月八日接種後不適，留醫兩日後出院。



圍封均益大廈三期強檢



另外，本港昨新增十一宗確診個案，八宗屬本地感染，當中兩宗源頭不明，包括灣仔頂旺大廈Mr Brown的一名調酒師，住均益大廈第三期B座。政府昨晚圍封西營盤均益大廈第三期強檢。



美國駐港澳總領事館染疫夫婦的三歲女兒亦確診，她所就讀的半山樂林蒙特梭利學校須強制檢測。至於西營盤健身中心Ursus Fitness群組，有多五人染疫，累計一百三十二人確診。該群組有九名患者曾在潛伏期分別光顧中環日式餐廳「ZUMA」，張竹君相信個案源頭來自健身室，食肆員工要做檢測。



昨16宗送院 11宗涉復必泰



另外，疫苗計畫近日出現多宗異常事故，昨日錄得十六宗送院個案，其中十一宗為接種復必泰（BioNTech）疫苗，副作用大多為暈眩、心悸、出疹及麻痹等，十一人中有四人要留院觀察，包括一名三十一歲男子在東涌疫苗接種中心接種該疫苗後失去知覺，昨晚七時許送往北大嶼山醫院，經治療後情況穩定，留院觀察。而日前接種BioNTech疫苗後，中風的六十一歲男子亦情況穩定。至於科興疫苗方面，昨有五人接種後要送院，副作用多為過敏、出疹及胸口不適等，有一人要留院觀察。



