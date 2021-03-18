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鼓勵市民接種疫苗 林鄭：研通關上提供誘因

2021-03-18 列印
鼓勵市民接種疫苗 林鄭：研通關上提供誘因
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　　特首林鄭月娥表示，第四波疫情未受控，恢復中港通關的條件未成熟，但特區政府一直有與中央定時溝通，初步討論在甚麼情況下，放寬完成接種兩劑新冠疫苗者的通關限制。她亦指，政府正考慮不但在通關上提供誘因，亦包括放寬本地社交距離措施。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指，本港不斷在放寬和收緊防疫措施的「輪迴困局」中，認為接種疫苗是「突破輪迴」的方法。他引用以色列數據指，接種第二劑BioNTech疫苗兩周後，保護率升至九成六，認為市民接種完BioNTech疫苗兩周後，可外出消費，多見親友。他建議商界，可為已打針的市民提供優惠，鼓勵接種疫苗。批發及零售界議員邵家輝向本報稱，有關建議可取，利人利己，「商界一直想諗噱頭吸引顧客」。

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