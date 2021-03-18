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檢疫中心備有嬰兒物資

2021-03-18 列印
　　西營盤健身中心Ursus Fitness爆疫，有多名年僅十一至十八個月的嬰孩須與家長一同送檢疫。有家長向傳媒反映，檢疫中心不供應嬰兒食品，亦無雪櫃以雪藏母乳，連嬰兒牀都要自備。

  政府前晚表示，社會福利署提供一系列用品予檢疫中心內的未成年人士，包括嬰兒牀、毛氈、牀圍、紙尿片、嬰幼兒食物等。檢疫中心亦備有暖奶器、奶瓶消毒機和小雪櫃，供家長在有需要時借用。衞生署及民安隊一直盡力照顧檢疫兒童的需要，營造兒童友善的檢疫環境。

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