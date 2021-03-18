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民政局諮詢改七日一檢 健身業憂未必可即時預約

2021-03-18 列印
　　亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，前天收到民政事務局代表致電，雙方交流三十分鐘，對方諮詢若健身業界人士由十四日檢測一次，改為七日檢測一次是否可行。邱指業界大部份人士為了抗疫及讓顧客安心，都願意配合，但擔心未必可即時預約檢測。

　　至於換氣率問題，邱向當局反映健身業界過去一年停業超過一百五十日，擔心未能有足夠現金流去安裝有關儀器，而今次爆發原因是有外籍教練未有戴口罩所致。

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