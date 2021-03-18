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美國務院更新制裁削港自治24人

2021-03-18 列印
　　美國國務卿布林肯宣佈更新《香港自治法案》下對香港情況的報告，批評全國人大通過修過香港選舉制度的決定，報告亦確認二十四名內地及香港官員削弱香港自治，包括中央政治局委員王晨在內十四名全國人大副委員長、中央統戰部部長尤權、港澳辦副主任鄧中華、中央駐港國安公署副署長李江舟和孫青野、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處處長蔡展鵬、助理處長簡啟恩及江學禮、高級警司李桂華，以及全國人大常委譚耀宗。

　　他們全部早前已被美國財政部列入制裁名單。譚耀宗昨發聲明批評美國提出所謂制裁名單，重申會繼續參與全國人大常委會的工作。在北京，外交部發言人趙立堅說中方對此堅決反對並予以強烈譴責，促請美方糾正錯誤。

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