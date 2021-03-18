  • 2021年3月18日 星期四
  • 23º
  • 85%
熱門： 半裸男胡杏兒復必泰佘詩曼馬國明

日報新聞 > 港聞

議員質疑M+展品涉違《港區國安法》

2021-03-18 列印
　　西九文化區M+博物館年底開幕，展品包括中國異見藝術家艾未未的作品，館長曾表示展出關於反修例示威的藝術品沒有問題。新民黨議員容海恩昨天關注M+博物館有展品散播對國家的仇恨、侮辱國家尊嚴，亦質疑涉違反《港區國安法》。特首林鄭月娥表示，尊重表達自由，相信館方可區分得出甚麼是創作自由，甚麼是散播仇恨或破壞兩地關係。

　　容海恩質疑花費大量公帑建造的M+博物館要展出疑似違反《港區國安法》、侮辱國家尊嚴的藝術品，關注林鄭月娥會否責成有關部門審查，並預防再有這些展品上架。林鄭月娥表示，公職人員都要很審慎，當局會特別警惕留意有否危害國家安全。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd