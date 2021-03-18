  • 2021年3月18日 星期四
  • 23º
  • 85%
熱門： 半裸男胡杏兒復必泰佘詩曼馬國明

日報新聞 > 港聞

報道封區無派罐頭刀 港台涉誤導收548宗投訴

2021-03-18 列印
■邱騰華強調，港台應就事件吸取教訓。
Previous Next

　　商務及經濟發展局局長邱騰華昨在立法會指，有關香港電台在一月底涉佐敦受限區的報道，提及政府向居民派發罐頭等物資卻沒提供罐頭刀，被指涉誤導，截至二月底收到五百四十八宗相關投訴，局方要求港台認真處理投訴，包括檢討可否為讀者提供更多資訊，避免令人產生誤會。

　　他指港台回應公眾批評時應正面及積極，如有改進空間要尋求改善，強調港台應就事件吸取教訓。就議員要求懲處涉事人士包括調職等，及有否考慮關閉港台，邱騰華指，港台處理員工工作失當的標準與其他部門一致，若港台能夠堅持不偏不倚，仍然是一個有用的平台。

　　另外，議員質疑啟德郵輪碼頭亦已多月無郵輪停泊，邱騰華指業界曾提出推廣「公海遊」或宅度假，惟這些方案能否落實，需建基於本港疫情發展，強調會繼續與業界商討。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd