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范國威辭任西貢區議員

2021-03-18 列印
　　涉及民主派初選案的新民主同盟成員范國威透過社交網站表示，他現正還柙荔枝角收柙所，由於還柙期間無法履行議會職務，已於前日辭任西貢區議員一職。他感謝外界多年來對他的支持和鼓勵，並肩同行。

還柙期間無法履行職務

　　新民主同盟指執委會與范國威就他辭任區議員一事，事前一直保持溝通，理解及尊重他個人決定，並會繼續協助處理其議辦善後事宜。

　　范國威在二○○○年起，連續二十一年擔任西貢區議員。

  他早年為民主黨成員，但於二○一○年退黨，並有份創立新民主同盟。

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