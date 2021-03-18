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聯儲局維持利率不變

2021-03-18 列印
　　美國聯儲局香港時間周今晨公佈議息結果，一如市場預料，聯儲局會一切按兵不動，利率不變，預料持續不加息至二○二三年完結，買債規模不變。

　　美國股市尾段上升，杜指報三二九七五點，升一百四十九點；納指則報一三四一五點，跌四十五點。紐約期金報每盎司一千七百二十八點三美元，跌二點六美元；紐約期油則報每桶六十四點三四美元，跌零點四六美元。

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