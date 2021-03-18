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全球金融中心指數港再升一級排第四

2021-03-18 列印
全球金融中心指數港再升一級排第四
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　　英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨日聯合發佈《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第四位，較去年九月報告中的排名上升一位。機構調查全球逾一百一十個城市於全球金融中心競爭力排名，全球前三位排名分別是紐約、倫敦和上海。

　　財經事務及庫務局局長許正宇說很高興香港的排名再升一級，香港金融市場去年表現很好，面對疫情帶來的挑戰及不確定性，市場保持韌性及強勁。港府發言人表示，香港擁有國際金融中心的制度優勢，市場高度開放和國際化，具備穩健的基礎設施配套，並與國際接軌的規管制度、法治體制、大量的金融人才和產品，以及資訊和資金自由流通等優勢，將持續鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。

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