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文憑試4·23開考 試場學校須停面授課

2021-03-18 列印
　　今屆中學文憑試筆試定於下月二十三日開考，考評局更新試場防疫措施指引，考生繼續要填寫健康申報表，若被列入接受強制檢測，必須獲得陰性結果才可應考。今年禮堂試場內或不同樓層的課室試場，要劃分成不同區域，課室試場之間要有空置房間分隔，各區域考生須用不同出口進出並使用指定洗手間，亦禁止考生在休息時間到訪其他區域或樓層。

　　為配合防疫需要，教育局宣佈在是次文憑試提供試場的學校，在四月二十六至三十日及五月三日期間，即四科核心科目中國語文、英國語文、數學及通識科開考日子，暫停面授課堂，以騰出更多課室作試場及教師擔任監考人員。學校可因應校本情況決定是否安排網上授課。

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