﻿「死人」攞到一萬元 蠱惑父子呃派錢被捕

以死人呃政府派一萬元現金，父子被捕。去年六月，一對父子涉利用已逝九十九歲親人的身份，向政府申請派發一萬元，警方接獲有關報門報案，經近半年的調查，昨天在深水埗區以涉嫌欺詐拘捕一對涉案父子。警方不排除稍後會有更多人被捕。



警方表示，深水埗警區刑事調查隊人員去年九月中旬接獲報案，懷疑有人利用逝去親人身份，申請政府對合資格人士發放一萬元的「現金發放計劃」。警方展開調查，其間懷疑一對姓李父子，分別為七十歲父親及三十八歲兒子，於去年六月利用已逝去親人的身份騙取現金資助。



用99歲先人資料申請



消息稱，該名已逝親人九十九歲，為七十歲疑人的父親。一萬元「現金發放計劃」去年六月生效，疑人在「現金發放計劃」生效翌日，於中環透過網上理財，為逝世親人申領該一萬元資助。探員蒐證調查，昨早採取拘捕行動，在深水埗區拘捕該對涉案父子，涉嫌欺詐；父子昨晚仍被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方表示，政府推出的「現金發放計劃」，旨在減輕市民財政負擔。對於有不法之徒以欺詐手段騙取資助，警方會全面及深入調查，將犯案者繩之於法，並呼籲市民不要出於一時貪念而鋌而走險。根據法例，干犯《盜竊罪條例》第十六A條欺詐罪為十分嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁十四年。



政府網站顯示，截至本月十七日，現金發放計劃已向超過六百四十三萬名市民發放一萬元現金，共涉逾六百四十三億元，當中約九成七是透過銀行轉帳收到款項，其餘是經郵政局及其他渠道發放。



登記宗數多出60萬宗



此外，計劃收到的登記總數是七百零三十五萬多宗，當中約一半是透過網上理財服務登記，其次經銀行網站、書面登記表格或郵政局代為處理。對於登記總數較發出款項的數量多出約六十萬宗，當局指原因是重複或無效登記，另亦有正在處理的申請個案等。