﻿退休漢捐血近250次﻿﻿無懼疫情每兩周即捐﻿

疫情揮之不去，公眾捐血熱誠冷卻，但有無名英雄心繫病患人士，不惜多付出，冀救助更多垂危生命。這位年過六十的退休人士，懷着「勿以善小而不為」的信念，無懼疫情來襲，每兩周便去捐一次血，四十多年來累捐二百四十多次，拯救逾七百名病人，他希望捐至不可再捐為止，並謙卑地說：「就算幾少嘅貢獻，都應該要做嘅。」他每次捐血後，都把當日捐血不足數字上載網絡，作公開呼籲。



疫情下，每日登記捐血的人數，經常是目標的一千一百人以下，血庫存量一度跌至緊急水平，不足以供應三天的血量需求。自少年起已風雨不改去捐血的退休人士陳忠，稱自己不用上班，有較多空餘時間，所以每隔兩個星期就去捐血，每次花約一小時捐出成份血。由於成份血只輸出血小板和血漿，當中每劑量的血小板，比起捐全血多出約六倍，意味可以拯救更多病人。



自製圖片提醒血庫緊張



四十多年來累計捐血二百四十三次的陳忠說，盼望於今年六十四歲時，獻上第二百五十份血液；以每包血拯救三名病人計，屆時他累計幫助超過七百多名病患者。不過，因捐成份血者的最高年齡限於六十五歲以下，他笑言：「當我『退役』前，好似仲爭一、兩次先夠三百次。」



陳忠謙厚地說，相比全港捐血最多達六百多次的熱心人，自己只是「小巫見大巫」。唯一的差異是，他過去一年在社交平台公開呼籲網友捐血，又上載自製圖片，顯示血庫緊張，提醒網友要恒常捐血，補充血庫，「可能我咁做，佢哋會醒起夠期再捐，而唔係逐漸捐疏咗。」



對於捐血多或少，有人牢牢記在心中，有人處之泰然。陳忠展現出「勿以善小而不為」的生活態度，原來是受其母親影響。他說，母親在過往的大型籌款活動中，都會小額捐款，而自己每年最多只可捐血二十四次，佔全港捐血量極少數，但只要自己力能所及，「就算幾少嘅貢獻，都應該要做嘅。」



疫情下用血量減



疫情期間，血庫一度供不應求，香港紅十字會輸血服務中心曾公開呼籲，希望市民捐血救人。中心發言人回覆查詢時說，血庫存量在農曆新年後平穩回升，截至昨日，整體血庫存量達「滿意」水平；公立醫院在疫情期間削減非緊急服務，去年整體用血量較往年下跌約一成。



