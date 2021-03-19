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倘接種新冠疫苗 須隔七日才可捐血

2021-03-19 列印
　　疫情期間捐血救人，要特別注意接種新冠疫苗與捐血的關係。為確保血液輸送安全，醫管局建議，市民在接種新冠病毒疫苗後七天，才可恢復捐血。

　　醫管局表示，專家在參考各地做法後，確認市民在接種任何一款疫苗，包括現時在港供應的內地科興及復必泰（BioNTech）新冠疫苗後，須在接種當日起暫緩捐血七天。若在打針後出現如發燒、肌肉疼痛、關節痛等副作用，須等症狀完全消退後相隔十四天，再安排捐血。有關捐血指引會適時作出調整。

　　此外，香港紅十字會輸血服務中心早前亦指，曾感染新冠肺炎的康復者，相隔一百八十天後也可以捐血；曾與確診者有密切接觸者，或曾經離開香港的市民，也應暫緩捐血二十八天。

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