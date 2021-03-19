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流浮山反走私 檢值2000萬貨

2021-03-19 列印
流浮山反走私 檢值2000萬貨
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　　疫情影響下，陸路運輸受阻，但內地對高價貨物需求大，走私份子改以海路運輸。海關於今年初接獲情報調查，鎖定一個活躍於流浮山的走私集團。至本周二晚約十一時，海關有組織罪案調查科聯同海域科海域突擊及策略規劃組共約一百名關員，在流浮山一帶進行反走私行動。行動期間，關員發現岸邊有數名可疑男子利用一條附有金屬滾輪的滑梯，將紙箱從一輛貨車搬運到快艇，該批男子見關員出現即登上快艇逃去。

　　關員截獲一輛涉案貨車，車上檢獲一批價值約二千萬元走私貨物，包括電子配件、智能電話鏡頭、乾鮑魚、燕窩、乾海參和化妝品；拘捕一名三十二歲涉案男子。今次為海關破獲最大宗貨值的海上走私案，今年至三月十六日，海關已偵破十六宗同類案件，檢獲六千五百萬元走私物品，比去年同期十二宗案件，上升百分之三十三。

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