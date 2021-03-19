網上花卉展 家中「遊花園」

春天繁花盛開，受疫情影響，今年康文署主辦的香港花卉展覽不能在維園舉辦，但市民可安坐家中，在今日上午十時至四月十九日，透過專題網頁www.hkflowershow.hk，一次過盡覽二十個設計別致、繁花盛開的園林花圃。今年網上花展主題為「全城花．傳承愛」，主題花為杜鵑。網上花展內容豐富，透過3D虛擬導覽，市民可從360度欣賞遍佈港九新界選定公園的二十個東方與西方園林造景和特色花圃。



康文署表示，十八區園圃各具特色，設計中有古樸清雅的中式亭台樓閣佈局、清幽閒靜的日式裝潢、充滿自然氣息的泰式擺設，以及花團錦簇、童趣無限的西式庭院佈置。市民可參與網上花展的投票活動，投選十八區「我最喜愛的東方園圃」及「我最喜愛的西方園圃」，便有機會贏取獎品。此外，香港科學館特別舉辦「花花世界感官遊」展覽亦在今日起開放，館方會採取分段式入場，以控制人流。



