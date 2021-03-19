專家：復必泰阿斯利康疫苗 對英國巴西變種病毒有效

由上年十二月至前天，本港共錄得四百四十八宗新冠肺炎輸入個案，當中九十三宗帶變異病毒株。當局專家研判後，指復必泰及阿斯利康疫苗均對英國及巴西的變種病毒株有效，而科興疫苗則未有數據。



衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨天開會，科學委員會主席之一劉宇隆指，復必泰疫苗對英國及巴西的變異病毒株有效，對南非變種病毒株的效果稍遜。而阿斯利康疫苗亦對英國及巴西變種病毒株有效，但對南非變異病毒株則無效。至於科興疫苗則未有數據。他強調，要防止變異病毒株在本港落地生根，必要檢疫入境人士二十一天，並盡快提升疫苗覆蓋率，及維持防疫措施。



另一科學委員會主席許樹昌指，感染新冠病毒後，康復後產生的抗體可維持六至九個月，認為康復者只需接種一針核酸疫苗，抗體水平已相當高；滅活疫苗則沒有數據。



康復者打一劑核酸疫苗 已足夠免疫



康復者亦不需急於接種，可待出院九十天後才打針。本港上月底展開新冠疫苗接種計劃，已接種第一針科興疫苗的市民，最快可於下星期打第二針。許表示，若市民在接種第一針疫苗後已即時出現呼吸困難、出紅斑、嘴唇紅腫等嚴重過敏反應，就不適宜打第二針。他解釋，第二針疫苗主要是補充劑，對免疫系統的刺激可能較大，如果市民接種第一針已有嚴重副作用，打第二針或會出現更強烈的過敏反應。



被問及如果打第一針後出現過敏反應，可否轉打另一款疫苗，許樹昌指需要再作評估，他舉例指若第一針是接種復必泰疫苗，當中包含可引致過敏的成份，想轉打另一款疫苗，必須先知道事主究竟對甚麼物質過敏，所以市民應先諮詢專家進行評估。



