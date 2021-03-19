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長者現取消預約潮 社區組織：基層醫療做得不夠好

2021-03-19 列印
　　社區組織協會幹事連瑋翹表示，近日出現長者取消預約潮，一半查詢的長者希望取消預約，他們很多仍然想接種，但擔心身體狀況不適合，故先取消，再諮詢醫生意見。他認為，本港基層醫療做得不夠好，有些市民很難找到醫學意見，有長者甚至到急症室諮詢。

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