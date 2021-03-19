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打阿斯利康後現血栓 南韓西班牙再錄個案

2021-03-19 列印
　　南韓再有一名二十多歲男子接種阿斯利康新冠疫苗後出現血栓，是當地第二宗同類事故。該男子是防疫前線人員，本月十日接種阿斯利康疫苗，翌日頭痛、畏寒等症狀，並持續多日，經診斷發現血栓塞。

　　西班牙亦有三人接種阿斯利康疫苗後出現血栓，其中一名四十三歲女教師不治。死者並非長期病患者，接種疫苗後曾表示頭痛。西班牙衛生部門仍未確定該三宗個案與疫苗有因果關係。德國、法國等二十多個歐洲國家先後叫停或暫緩接種阿斯利康疫苗。世衛表示，專家仍在評估阿斯利康疫苗的安全性資料，目前仍建議繼續接種。

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