  • 2021年3月19日 星期五
  • 23º
  • 85%
熱門： 半裸男胡杏兒復必泰佘詩曼馬國明

日報新聞 > 港聞

新增十宗確診 三宗源頭不明

2021-03-19 列印
新增十宗確診 三宗源頭不明
Previous Next

　　本港新增十宗新冠確診個案，較之前回落，六宗屬本地感染，當中三宗源頭不明，包括旺角諸聖中學一名十五歲男學生，他上周五起發燒及咳嗽，同日最後一天回校上課。至於其餘兩宗個案，分別為一名女市場經理，本月六日失去嗅覺，周二出現氣促，住堅尼地城寶德大廈；以及一名男工程師本月四日喉嚨痛，住荃灣綠楊新邨F座。

　　此外，政府前晚圍封西營盤均益大廈（見圖）第三期、銅鑼灣海宮大廈及海都大廈，共二千四百多名居民接受強制檢測，沒有人確診，有一名居民須重新採樣。

　　政務司司長張建宗昨天視察衞生防護中心個案追蹤辦公室，指健身中心群組涉及一百三十五宗確診，辦公室數日內成功追蹤約一千五百名接觸者，及約三千二百名密切接觸者的家庭成員，有助截斷傳播。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd