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﻿阻醉漢騷擾妻子 丈夫遭圍毆昏迷

2021-03-19 列印
　　旺角發生護花男遇襲案，昨凌晨零時許，一對姓李夫婦外出購物，途經通菜街一便利店對開時，身穿露背裝的三十七歲妻子突遭醉漢上前滋擾，丈夫上前護花及與對方理論，一度糾纏。醉漢混亂間倒地後，致電召來四名大漢持鐵通到場襲擊夫婦，男事主頭部重創昏迷，其妻則受輕傷，兇徒傷人後逃去。女事主報警與丈夫一併送院，治療後丈夫情況嚴重，妻子則無大礙。警方調查後將案件暫列傷人處理，正緝捕五名兇徒。
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