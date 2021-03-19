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﻿債息續升 杜指仍創新高

2021-03-19 列印
　　美國十年期國債息率仍向上，美國周四股市中段個別發展，杜指報三三一四八點，升一百三十二點；納指則報一三三三九點，跌一百八十五點。

　　滙控美國預託證券價格見四十七點五六港元，升零點七六港元；騰訊則見六百三十二點二六港元，跌八點二四港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百二十五點六美元，跌一點五美元；紐約期油則報每桶六十一點八一美元，跌二點七九美元。
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