笑笑笑小運動

大家可有察覺，都市人越來越吝嗇笑容？我們似乎忘記了笑是免費兼且毋需任何理由的。其實，笑的好處多籮籮，當你臉上掛着大大個笑容時，不單自己，連身邊人亦可感受到快樂。聽過「愛笑運動」嗎？透過笑再配合各種伸展運動，你可以重新感受快樂。



「哈哈哈哈哈……」中氣十足的笑聲再配上各種的伸展動作，是愛笑運動的一大特色。愛笑運動在1995年由印度家庭醫生Dr. Kataria（卡達里亞）創立，旨在把丹田式呼吸與各種笑的動作和伸展運動結合，從而達至減壓，並改善情緒及增強免疫力，成效已獲科學認證。當中原理是：當人大笑時，橫隔膜肌肉會收縮，腦下垂體會釋放快樂荷爾蒙「安多酚」，使人有放鬆愉悅之感。學懂愛笑運動以後，你會發現快樂可以很簡單。



除了愛笑運動之外，每日做適量帶氧運動如快步走、踏單車和游泳等等，亦有助保持大腦健康。「世界衛生組織」建議65歲以下的成年人每周進行不少於150分鐘的中等劇烈運動或75分鐘劇烈運動，以減低腦部退化的風險。



整體而言，運動有助增加腦部的血流量、從而帶動氧氣和葡萄糖的供應。相信大家都明白，唯有每日保持適當的運動量，才能令腦袋保持精靈，延緩記性衰退。



各位如對愛笑運動有興趣，可以用手提電話掃一掃右下角的二維碼，參考相關的示範。閒時可與家中「老友記」大笑一番，減壓之餘還可共享天倫之樂呢！不過，各位做運動時必須留意個人身體狀況，量力而為。同時亦需確保身處的地方有足夠空間伸展，以防雜物阻礙引致意外發生。



賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。如欲了解更多詳情，請於星期一至五辦公時間致電：2946 8187與袁小姐聯絡。



捐助機構：



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主辦機構：



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