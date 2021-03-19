容海恩質疑M+展品低俗 藝發局陳錦成：可能見識少

新民黨立法會議員容海恩（下圖）質疑西九文化區M+博物館藏有散播對國家仇恨的展品，昨天更指其中一幅藝術家艾未未作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，認為動作「低俗」對中國不敬。藝發局視覺藝術小組主席陳錦成（上圖）則表示，艾未未的作品主要為挑戰權威，並非只針對中國，更指容海恩「可能見識少」。



容指政府有責任審視



容海恩昨天在電台指有關展品應先抽起，認為「M+博物館」是由公帑建造，政府有責任審視展出的作品會否冒犯中央或港府。



她又指出，作品是由瑞士人贈送，質疑是否有任何人透過資助或任何形式支援，引發對中央政府或特區的憎恨，可能違反《港區國安法》。



藝發局視藝組主席陳錦成在電台回應指若只抽起某張作品，擔心會造成自我審查，籲容海恩可到藝術館虛心學習；若純以觀感決定是否違反國安法，非理性討論。



容海恩則指不是見識問題，而是對國家及中央尊重，若在私人地方展示相關展品並無意見。



