容海恩質疑M+展品低俗 藝發局陳錦成：可能見識少

容指政府有責任審視
容海恩昨天在電台指有關展品應先抽起，認為「M+博物館」是由公帑建造，政府有責任審視展出的作品會否冒犯中央或港府。
她又指出，作品是由瑞士人贈送，質疑是否有任何人透過資助或任何形式支援，引發對中央政府或特區的憎恨，可能違反《港區國安法》。
藝發局視藝組主席陳錦成在電台回應指若只抽起某張作品，擔心會造成自我審查，籲容海恩可到藝術館虛心學習；若純以觀感決定是否違反國安法，非理性討論。
容海恩則指不是見識問題，而是對國家及中央尊重，若在私人地方展示相關展品並無意見。
以死人呃政府派一萬元現金，父子被捕。去年六月，一對父子涉利用已逝九十九歲親人的身份，向政府申請派發一萬元，警方接獲有關報門報案，經近半年的調查，昨天在深水埗區以涉嫌欺詐拘捕一對涉案父子。警方不排除稍後...
2021-03-19
台北市林森北路一間酒店，在周三晚遭男子投擲不明爆炸物，門口傳出巨大爆炸聲響，門上有多道被鋼珠擊中的彈痕。碎片傷及三名路人，其中一名男子大腿遭碎玻璃割傷，須送院治療。現場片段更見到有媽媽以「肉身護子」。一名王姓男子及後到中山警分局投案自首。 社交媒體facebook上的社團「爆料公社」中發佈一段行車紀錄器畫面，可見當時林森北路的十字路口有很多路人及車輛，突然傳出爆炸巨響，現場路人驚恐走避。當中一名牽着孩子的母親更是第一時間「肉身護子」，將小孩擁入懷裏。爆炸雖未釀成火警，但傳出巨大聲響，酒店大門、騎樓與泊車台都被炸損，碎片更傷及三名路人。 據酒店業者表示，王姓男子嫌犯是準備消費...
2021-03-19
緬甸動盪局勢未平息，昨日仰光市郊示威中，有人在多個住宅區前設置焚燒的路障，以妨礙警方入屋搜查，仰光街頭火光熊熊。而周三晚緬甸國營電視台播出建築大亨貌瓦（Maung Waik）聲稱，曾付超過五十萬美元現...
2021-03-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳維景灣畔13座中高層H室，面積503方呎，兩房間隔，景觀開揚，成交價900萬，呎價17893元。原業主於16年12...
2021-03-19
美國股市周四早段個別發展，美國聯儲局前晚議息「放鴿」，重申維持資產購買力度不變，並預期2023年之前都不會調整利率，杜指曾升逾200點，至33227點新高。但昨日美國十年期國債息率仍向上，一度升至1....
2021-03-19
列斯聯射手班福特上仗英超半場傷出，幸領隊比爾沙透露此子今晚仍有望披甲，後者除了得到名宿加歷查支持，也要以實際表現爭取在月尾的國際賽期首次代表英格蘭出戰。今晚聯賽作客富咸，此子勢使盡渾身解數領軍重返勝軌，客勝去馬。（Now621台周六凌晨4:00直播） 近三場英超列斯聯未嘗一勝，上仗主場和車路士互交白卷，更有首席射手班福特半場傷出可謂雪上加霜。幸好，比爾沙周三報喜訊：「他今晚將會上陣。上仗他臀部受傷，但不至於要缺席任何賽事。」 班福特不僅連續三輪英超沒有進帳，而且近十二輪只得入球和助攻各三，可是今仗對這位廿七歲射手來說別具意義，就是力爭首度入選英格蘭國家隊，月底為三獅披甲。此...
2021-03-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
疫情影響下，呢兩年唔少藝人轉攻網上市場，現年49歲的靚太朱茵近日亦孖老公黃貫中（Paul）轉型KOL，拍片玩「愛情五秒定律」問答遊戲兼分享夫妻相處之道！朱茵趁機大爆Paul做老竇後，出街只拖實女兒黄鶯...
2021-03-19
一場世紀疫情，社會運作大受影響，連救急扶危的捐血服務，也一度面臨極大挑戰。今年一月，疫情嚴峻，紅十字會血庫的存量處於極低水平，僅能夠應付三日的需求，幸而最近疫情放緩，多了人去捐血，血庫存量回升，但依然不足，公眾尤其是年輕人，是時候挺身而出，多去捐血，為病患者提供生命補給線。 本報今天報道，一名六十多歲退休人士，連續捐血四十多年，他眼見血庫存量不足，每兩周去捐一次，本着「勿因善小而不為」的精神，盡一己之力，救助他人。他又把每天血庫存量不足的狀況上載社交平台，作出呼籲，希望更多人響應。以前天統計，有五百九十九人登記捐血，佔每天目標人數一千一百人的五成半，依然不理想。 疫情下，停...
2021-03-19
從騎時曾三奪打吡的韋達，周日將首次以練馬師的身分參戰打吡，派出「將王」與「恭喜發才」爭逐殊榮，以前駒牌面較好。韋達表示，「將王」在港首兩次出賽時，走勢仍然生硬，但其後逐漸成熟，及至上場加配眼罩出戰香港經典盃，即有助於牠適應到香港的快步速賽事。「『將王』上仗在直路上連追數駒跑得第二，賽後持續進步，十天前試沙田千六米大閘的表現亦出色，希望周日可取得佳績。」韋達說。 韋達又謂「將王」是匹未閹割的雄馬，身價高兼血統優良，馬主當然亦希望牠可以贏到大賽，為日後轉任種馬鋪路。 馬場浮世繪
2021-03-19