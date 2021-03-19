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財會審議海洋公園撥款 議員關注水上樂園開支

2021-03-19 列印
　　立法會財委會今天審議海洋公園未來發展方案，涉及申請撥款包括十六億六千多萬元的非經常開支，資助其營運和落實未來策略。旅遊界立法會議員姚思榮說傾向支持，新方案提出的出租地方可以增加收入，有關營運模式是務實做法，但他關注即將投入服務的水上樂園項目所涉及的投資及將來營運成本，會對海洋公園構成挑戰，認為要再交代數據。

　　實政圓桌議員田北辰亦指如海洋公園出租部份地方，收入足以平衡每年約一億至二億元的營運開支，但擔心可能被水上樂園所拖累，質疑港人會否多次到訪。熱血公民議員鄭松泰說不可能支持撥款方案，認為雖然能透過外判方式補貼保育等範疇。

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